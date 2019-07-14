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GÜNCELLEME - Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

Merkez üssüne en yakın kent olan Labuha'da artçı sarsıntılardan korkan yüzlerce kişi geçici barınaklara sığındı DETAYLAR EKLENDİ

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinin güneyinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Kuzey Maluku adasının güneyinde, merkez üssü Ternate kentinin 166 kilometre güneydoğusu olan ve 7,3 büyüklüğündeki depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), depremin büyüklüğünü 7,2 olarak duyurdu ve tsunami potansiyeli oluşturmadığını bildirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, deprem, kentte paniğe neden olurken, merkez üssüne en yakın kent olan Labuha'da artçı sarsıntılardan korkan yüzlerce kişi geçici barınaklara sığındı.

Güney Halmahere bölgesinde ise yerin yarılmasına yol açan depremde, 1 ev zarar gördü.

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu ve Sigi bölgelerini etkilemiş, 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Endonezya

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