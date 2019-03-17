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GÜNCELLEME - Endonezya'da deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 16:10 | Son Güncelleme

Lombok Adası'ndaki depremde oluşan heyelan nedeniyle 2 kişinin öldüğü bildirildi ÖLÜ SAYISI EKLENDİ

CAKARTA (AA) - Endonezya’nın Lombok Adası’nda meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde oluşan heyelan nedeniyle 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Tempo gazetesinin haberine göre, deprem esnasında Kuzey Lombok bölgesinde çoğunluğu Malezyalı yaklaşık 40 turistin bulunduğu noktada heyelan meydana geldi.

Bölge yetkilileri, heyelan nedeniyle 2 kişinin öldüğü, birkaç kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Bölgede mahsur kalan diğer turistleri kurtarma ve tahliye çalışmaları devam ederken, mahsur kalanların sayısı ve ölenlerin uyruğuna ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), adanın Doğu Lombok bölgesinde, iki dakika arayla 5,8 ve 5,2 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Endonezya'da Lombok Adası'nda temmuz ve ağustos aylarında da 6,3, 6,9 ve 7 büyüklüğünde depremler meydana gelmiş, 563 kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
can kaybı deprem Endonezya heyelan Lombok

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