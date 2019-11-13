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GÜNCELLEME - Endonezya'da polis merkezine yönelik intihar saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 09:56 | Son Güncelleme

Saldırıda, 4'ü polis 6 kişi yaralandı YARALI SAYISI İLE DETAYLAR EKLENDİ

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Sumatra Adası'nda polis merkezine yönelik intihar saldırısında 4'ü polis 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürü Dedi Prasetyo, yaptığı açıklamada, Kuzey Sumatra eyaletinin başkenti Medan'da yerel saatle 08.45'te saldırganın üzerindeki bombayı polis merkezinin otoparkında patlattığını belirtti.

Prasetyo, patlamada, 4'ü polis 6 kişinin yaralandığı, saldırganın öldüğü bilgisini paylaştı.

Henüz saldırıyı üstlenen olmazken, DEAŞ bağlantılı Jemaah Ansharut Daulah (JAD) terör örgütünden şüpheleniliyor.

Bu arada saldırıdan sonra yerel basında çıkan bazı haberlerde, saldırının 2 şüpheli tarafından gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Medan'daki polis merkezlerinde güvenlik önlemi artırılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
bombalı saldırı Endonezya Polis Merkezi

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