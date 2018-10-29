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GÜNCELLEME - Endonezya’da yolcu uçağı denize düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 07:56 | Son Güncelleme

181 yolcu ve 7 mürettebat bulunan uçağın enkazına ulaşıldı UÇAĞIN ENKAZINA ULAŞILMASI VE DİĞER DETAYLAR EKLENDİ

CAKARTA (AA) - Endonezya’da, içinde 181 yolcu ile 7 mürettebat bulunan ve kalkıştan kısa süre sonra denize düşen yolcu uçağının enkazına ulaşıldı.

Yetkililer, yerel saatle 06.20’de havalanan uçak ile 06.33'te radar bağlantısının kesildiğini belirtti.

Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu (BASARNAS) Başkanı Muhammad Syaugi, başkent Cakarta’dan Sumatra Adası’ndaki Pangkal Pinang kentine gitmek üzere, kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düşen 188 kişinin olduğu yolcu uçağının enkazının bulunduğunu açıkladı.

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Syaugi, yolcuların akıbetine ilişkin ise bilgi vermedi.

Endonezya Ulaştırma Bakanlığı da 181 yolcu arasında 2 bebek ve bir çocuk bulunduğunu, mürettebatın ise ikisi pilot 7 kişiden oluştuğunu bildirdi.

Öte yandan Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi Başkanı Soerjanto Tjahjono, Lion Havayollarına ait Boeing 737 MAX 8 tipi JT 610 uçağının, şirketin bünyesine son kattığı yeni uçaklardan biri olduğunu aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
deniz düşme Endonezya Lion Havayolları

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