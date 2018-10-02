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GÜNCELLEME- Endonezya'daki depremde bilanço ağırlaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 15:31 | Son Güncelleme

Depremde can kaybı bin 347'ye yükseldi - Deprem bölgesinde 61 bin 867 kişi geçici barınaklarda tutuluyor - Bölgeye karayoluyla ulaştırılmaya çalışılan yardımlar yağmalanıyor ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

PALU (AA) - Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı bin 347'ye çıktı.

BBC'nin haberine göre, Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), deprem ve tsunamide ölenlerin sayısının bin 347'ye yükseldiğini açıkladı.

BNPB Sözcüsü Purwo Nugroho, hastanelerde ağır yaralı 799 kişinin bulunduğu, 61 bin 867 kişinin de geçici barınaklarda tutulduğunu belirtti.

- Yardımlar yağmalanıyor

Öte yandan bölgeye kara yoluyla ulaştırılmaya çalışılan yardımların yağmalandığı bildirildi.

Adanın diğer bölgelerinden depremzedelere ulaştırılmak için gönderilen erzak yüklü araçların bazıları yağmalanırken, bazı yardım konvoylarının güvenliği sağlanmaya çalışılıyor.

Yardım konvoylarının güvenliğinden sorumlu Pasang Kayu Askeri Merkezi yetkilisi Rosadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün polis eskortluğunda afet bölgesine götürülen bir yardım konvoyunun yağmalandığını belirtti.

Palu'ya giriş için bölge birimlerine ulaşamadığını, iletişim hatlarında aksaklık yaşandığını vurgulayan Rosadi, "Personel sayısının yetersizliği nedeniyle şu anda bölgeye girişte güvenliği sağlayamıyoruz." dedi.

Rosadi, bölgeye giriş için yetkililerden bilgi gelmesini beklediklerini kaydetti.

Yağmaların özellikle depremin vurduğu Palu ve Dongala kentlerinde yaşandığı belirtiliyor.

Yerel Metro TV kanalı, Palu'da depremde hasar gören bir alışveriş merkezindeki yağmalama olaylarının görüntülerine yer verdi.

- Yakıt sıkıntısı yaşanıyor

Dongala ve Palu'da araçlara yakıt bulmakta sıkıntı çekildiği, civar bölgelerden gönderilen az sayıdaki yakıt tankerinin yetersiz kaldığı bildirildi.

Palu'ya yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki yerleşim alanında benzini biten araçlar yolda mahsur kaldı.

Ülkenin kuzeyindeki Swalesi Adası'nda, Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde cuma günü ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Yerel kaynaklar, depremin şiddetini 7,4 olarak açıklamıştı.

Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu.

Endonezya'da Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3 ve 6,9 ile 7 büyüklüğünde depremler yaşanmış, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
bin 347 deprem Endonezya tsunami

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