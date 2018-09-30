GÜNCELLEME - Endonezya'daki depremde ölenlerin sayısı 832’ye yükseldi

Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi, Palu bölgesinde aksayan feribot seferlerinin bugün hizmet vermeye başlayacağını duyurdu. Devlet Bakanı Pratikno da şu andaki önceliklerinin deprem bölgesinde tahliyelerin yapılması ve yardımların en hızlı şekilde ulaştırılmasını sağlamak olduğunu aktardı.

Metro TV kanalında da Palu’da depremde zarar gören bir alışveriş merkezinde yağma olaylarının yaşandığı görüntüler yer aldı.

BNPB de en son yaptığı açıklamada, depremde 540 kişinin yaralandığını, 17 bin kişinin tahliye edildiğini duyurmuştu.

Bölgenin Palau kentinde 821 kişinin ve Donggala kentinde 11 kişinin öldüğü bilgisine sahadaki yetkililerden ulaştıklarını açıklayan Nugroho, iletişim hatlarının tamamen onarılmadığını, bu nedenle bölgenin geneliyle tam olarak iletişim kuramadıklarını ifade etti.

Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yaptığı açıklamada, Sulawesi Adası’nda meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide 832 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Öte yandan, bölgede uçuş pistinin 500 metrelik kısmı zarar gören ve sadece acil durumlar için açık olan Palu’daki Mutiara SIS Al-Jufrie Havalimanı’nın ticari uçaklar için kısıtlı olarak açıldığını bildiren Endonezya Uçuş Navigasyon Hizmet Kurumu, bölgedeki hava navigasyon sisteminin zarar görmesi nedeniyle şu ana kadar ‘’görerek uçuş kuralları’’nın uygulandığını kaydetti.

Donggala bölgesinin 27 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki sarsıntının ardından Donggala ve Palu kentlerini yer yer 3 ve 6 metre yüksekliğe kadar tsunami dalgaları vurdu.

Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3 ile 6,9 ve 7 büyüklüğünde depremler meydana gelmiş, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.



