HABER

GÜNCELLEME - Endonezya'daki depremde ölü sayısı artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 22:06 | Son Güncelleme

Depremde can kaybı bin 558'e yükseldi ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı bin 558'e çıktı.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB) yapılan açıklamada, deprem ve tsunamide ölenlerin sayısının bin 558'e yükseldiği belirtildi.

Deprem ve tsunami felaketinde 2 bin 549 kişinin yaralandığı, 100'ün üzerinde kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Bölgede 61 bin 867 kişinin geçici barınaklara yerleştirildiği, 2 binden fazla okul binasının hasar gördüğü ve eğitime devam edilebilmesi için geçici sınıflar kurulacağı bildirilmişti.

Ülkenin kuzeyindeki Sulawesi Adası'nda, Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde cuma günü ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yerel kaynaklar, depremin şiddetini 7,4 olarak açıklamıştı.

Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunamiler vurmuştu.

Endonezya'da Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3 ve 6,9 ile 7 büyüklüğünde depremler yaşanmış, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

PARTNERBöyle ameliyat etti! Kolundan öyle bir şey çıktı ki...Böyle ameliyat etti! Kolundan öyle bir şey çıktı ki...
26 yıldır kayıptı! Cesedi Alp Dağları'nda bulundu!26 yıldır kayıptı! Cesedi Alp Dağları'nda bulundu!
Kırıkkale'ye şehit ateşi düştüKırıkkale'ye şehit ateşi düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deprem Endonezya Sulawesi adası tsunami

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Türkiye'de 2 şahıs ve 1 şirkete Kuzey Kore yaptırımı

ABD'den Türkiye'de 2 şahıs ve 1 şirkete Kuzey Kore yaptırımı

ABD'den Türkiye'yi yasa boğan saldırı için açıklama

ABD'den Türkiye'yi yasa boğan saldırı için açıklama

Devlet Bahçeli 7 askerin şehit olduğu saldırının ardından ateş püskürdü

Devlet Bahçeli 7 askerin şehit olduğu saldırının ardından ateş püskürdü

Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış

Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış

Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi gözyaşlarına boğdu!

Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi gözyaşlarına boğdu!

Tuvana Türkay, Alper Potuk ile barıştı!

Tuvana Türkay, Alper Potuk ile barıştı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şirin Payzın CNN Türk'ten ayrıldı

Şirin Payzın CNN Türk'ten ayrıldı

26 yıldır kayıptı! Cesedi Alp Dağları'nda bulundu!

26 yıldır kayıptı! Cesedi Alp Dağları'nda bulundu!

ABD ve Rusya arasında tansiyon gittikçe artıyor! 7 Rus ajanına şok suçlama

ABD ve Rusya arasında tansiyon gittikçe artıyor! 7 Rus ajanına şok suçlama

Akşener 'Demirden korksak trene binmezdik' dedi, Bahçeli'ye açık adres verdi!

Akşener 'Demirden korksak trene binmezdik' dedi, Bahçeli'ye açık adres verdi!

Vatandaşın bomba merakı polisi çileden çıkardı! Bir an olsun gözlerini ayırmadılar

Vatandaşın bomba merakı polisi çileden çıkardı! Bir an olsun gözlerini ayırmadılar

Batman'daki saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Yahya Şen uçakta şehit düştü

Batman'daki saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Yahya Şen uçakta şehit düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.