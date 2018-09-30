GÜNCELLEME - Enez'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Sultaniçe beldesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot, Sultaniçe beldesi açıklarında alabora oldu.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 5 düzensiz göçmenin cesedini çıkardı.
Botta başka düzensiz göçmenlerin de olabileceği ihtimaline karşılık bölgede arama çalışması sürdürülüyor.
Üçü kadın 5 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği botun batmasına ilişkin açıklama yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı, botun batması sonucu karaya yüzerek ulaşan 2'si göçmen kaçakçısı 5 kişinin kurtulduğu belirtildi.
Karaya çıkanların ifadesine göre botta 12 kişinin olduğu değerlendirildiği ve kayıp oldukları iddia edilen 2 kişinin aranması çalışmalarının sürdüğü ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Görevlendirilen Sahil Güvenlik unsurları tarafından bölgede bulunan ağır deniz ve hava şartları nedeniyle denizden ve havadan arama kurtarma çalışmaları icra edilememiş, Sahil Güvenlik Dalış Timi ve Enez Jandarma Komutanlığı ile müşterek olarak karada başlatılan arama kurtarma faaliyetinde Suriye uyruklu 3'ü kadın 5 düzensiz göçmenin cansız bedeni sahile vurmuş şekilde bulunmuştur. Düzensiz göçmenlerden alınan ilk ifadelerde düzensiz göçmenlerin lastik bot içerisinde 12 kişi olduklarını beyan etmeleri üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 2 Suriye uyruklu düzensiz göçmenin (1'i kadın) bulunması maksadıyla Sahil Güvenlik Dalış Timi ve Jandarma birimleri tarafından denizden ve karadan müşterek arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir."
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