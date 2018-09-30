GÜNCELLEME - Enez'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Sultaniçe beldesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu başlatılan arama çalışmalarına hava muhalefeti nedeniyle ara verildi.
Alınan bilgiye göre, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot, Sultaniçe beldesi açıklarında alabora oldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 5 düzensiz göçmenin cesedini çıkardı.
Botta başka düzensiz göçmenlerin de olabileceği ihtimaline karşılık bölgede arama çalışması sürdürülüyor.
Üçü kadın 5 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği botun batmasına ilişkin açıklama yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı, botun batması sonucu karaya yüzerek ulaşan 2'si göçmen kaçakçısı 5 kişinin kurtulduğunu bildirdi.
Karaya çıkanların ifadesine göre, botta 12 kişinin olduğunun değerlendirildiği ve kayıp oldukları iddia edilen 2 kişinin bulunması için Sahil Güvenlik Dalış Timi ve Jandarma birimleri tarafından denizden ve karadan müşterek arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştirildi.
Botun batması sonucu başlatılan arama çalışmalarına hava muhalefeti nedeniyle ara verildi.
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