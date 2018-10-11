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GÜNCELLEME - Engelli otomobiliyle uyuşturucu sevkiyatına gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 15:50 | Son Güncelleme

Otomobiliyle uyuşturucu sevkiyatı yaptığı öne sürülen bedensel engelli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Engelli otomobiliyle uyuşturucu sevkiyatına gözaltı

Samsun'da, otomobiliyle uyuşturucu sevkiyatı yaptığı öne sürülen bedensel engelli adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Samsun-Ankara Karayolu'nda takip edilen engelli otomobilini durduran ekipler araçta yaptıkları aramada, 213 gram toz esrar ile 450 miligram plaka esrar ele geçirdi.

Otomobili kullanan ve sol bacağı olmayan "Escobar" lakaplı bedensel engelli Hami E. (68) gözaltına alındı.

Zanlının ikametinde de arama yapan ekipler, 780 miligram toz esrar buldu.

"Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan sabıkası bulunan zanlı, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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