GÜNCELLEME - Engelli otomobiliyle uyuşturucu sevkiyatına gözaltı

Samsun'da, otomobiliyle uyuşturucu sevkiyatı yaptığı öne sürülen bedensel engelli adli kontrol şartıyla salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Samsun-Ankara Karayolu'nda takip edilen engelli otomobilini durduran ekipler araçta yaptıkları aramada, 213 gram toz esrar ile 450 miligram plaka esrar ele geçirdi.
Otomobili kullanan ve sol bacağı olmayan "Escobar" lakaplı bedensel engelli Hami E. (68) gözaltına alındı.
Zanlının ikametinde de arama yapan ekipler, 780 miligram toz esrar buldu.
"Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan sabıkası bulunan zanlı, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Villada kan donduran olay! Arkadaşı sarkıntılık edince...
İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: 635 güvenlik korucusu görevden uzaklaştırıldı
İstanbul'da ortaokulda yangın! Okul boşaltıldı
Whatsapp'tan gelen tehlike! O mesajı sakın açmayın
Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem
MHP'den Meral Akşener ve Cihan Paçacı için sert açıklamalar
Soyuz roketinin kalkışında kaza!
E-5'te kamyon dehşeti! Araçlar birbirine girdi! Trafik felç
CHP'de sürpriz gelişme! Yalova İl Başkanı Bahar Doğan istifa etti
Instagram kullanıcıları için kritik uyarı: Bugün bu ayarı mutlaka değiştirin!
Bilim insanları açıkladı! Spermi olmayan erkeklerde...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kur artışı nedeniyle kısıntı iddialarına yanıt
Okuyucu Yorumları 0 yorum