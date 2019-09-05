GÜNCELLEME-Engelli vatandaşı dolandıran 5 zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de engelli bir kişiye arsa alacaklarını söyleyip 65 bin lira kredi çektirdikleri ve yaklaşık 9 milyon lira değerindeki arsasını da kendilerine devretmeye zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, "engelli ve kısıtlı raporu bulunduğu" öne sürülen M.Y, kendisine para kazandırmak amacıyla arsa alacaklarını iddia eden Ö.Ö, M.S, M.Ö, B.A, B.Ö. ve M.K'ye 3 bankadan kredi çekerek 65 bin lira verdi. Zanlılar, M.Y'ye, yanlış düzenlenen geçersiz teminat senedi vererek parayla birlikte kaçtı.

Dolandırıldığını anlayan M.Y'nin durumu polise bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken zanlılar, evine geldikleri M.Y'yi tehdit ederek yaklaşık 9 milyon lira değerindeki arsasını da kendilerine devretmesini istedi.

Polisin takip ettiği şüphelilerden 5'i, kent merkezindeki çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.