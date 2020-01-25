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GÜNCELLEME - Enkaz altından yükselen ses, jandarma ekiplerini harekete geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 21:45 | Son Güncelleme

Elazığ'daki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazından 23 saat sonra yükselen kadın çığlığı üzerine ekipler kurtarma çalışmasını sesin geldiği yöne doğru yoğunlaştırdı - Jandarma personeli ve enkaz altındaki kadın arasındaki diyalog duygulandırdı - Ekiplerin yoğun çalışması sonucu annenin 2,5 yaşındaki evladı 24 saat sonra kurtarıldı ANNENİN KIZININ KURTARILMASI EKLENDİ

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'daki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazından yükselen kadın sesi üzerine harekete geçen jandarma ekiplerinin çalışması sonucu 2,5 yaşındaki kız çocuğu 24 saat sonra kurtarıldı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD ve UMKE ekipleri başta olmak üzere ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binada yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları sırasında Jandarma Arama Kurtarma timleri diğer unsurların desteğiyle "yaşama açılan jandarma tüneli" olarak adlandırılan galeri tekniğiyle enkaz altında bir kadınla iletişim sağladı.

Yaklaşık 24 saatin ardından kadın sesini duyan ekipler, hemen harekete geçti. Kurtarılmayı bekleyen kadın ile jandarma personeli arasındaki diyalog duygulandırdı.

Jandarma personelinin, "Buradayız, geliyoruz. Kurtaracağız. Tamam geliyoruz ışığı ve beni görüyor musun? Tamam geleceğiz. Çocuğun yanında mı? Tamam geleceğiz." demesi üzerine kadın, "Çabuk. Daha dayanamıyorum. Allah rızası için kurtarın. Işığı görüyorum. Bak elimi sallıyorum. Lütfen çabuk olun." diye karşılık verdi.

Artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede kadın ve çocuğunun zarar görmemesi için çalışmalarını titizlikle sürdüren ekipler, annenin 2,5 yaşındaki kızını enkazdan çıkararak kurtardı.

Enkazdan çıkarılan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin anneyi kurtarmak için çalışması sürüyor.

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