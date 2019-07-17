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GÜNCELLEME - Erbil'de Türk diplomatlara silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 16:27 | Son Güncelleme

Erbil Emniyet Müdürlüğü: - "Erbil'deki bir restoranda bugün gerçekleşen silahlı saldırıda bir Türk diplomat ve bir Irak vatandaşı hayatını kaybetti, bir vatandaş yaralandı" - Saldırının gerçekleştiği restoranın sahibi, sivil giyimli ve üzerinde iki silah taşıyan saldırganın doğrudan konsolosluk çalışanlarını hedef alarak ateş açtığını söyledi ERBİL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN AÇIKLAMASI EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit oldu. Saldırıda bir Irak vatandaşı da hayatını kaybetti.

Erbil Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Erbil'deki bir restoranda bugün gerçekleşen silahlı saldırıda bir Türk diplomat ve bir Irak vatandaş hayatını kaybetti, bir vatandaş yaralandı." bilgisi verildi.

Açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde bulunan diplomatların can güvenliğinin korunacağı, bölgenin huzurunun kaçmasına izin verilmeyeceği kaydedildi.

Yerel medyaya konuşan saldırının gerçekleştiği restoranın sahibi, sivil giyimli ve üzerinde iki silah taşıyan saldırganın doğrudan konsolosluk çalışanlarını hedef alarak ateş açtığını söyledi.

Şehit edilen Türk diplomatın naaşının otopsi için ambulansla hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Kaçan saldırgan veya saldırganların yakalanması için Erbil'den diğer kentlere giden tüm yolların trafiğe kapatıldığı belirtildi.

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