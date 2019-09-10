GÜNCELLEME - Ermenistan'da 4,7 büyüklüğünde deprem

ANKARA/KARS(AA) - Ermenistan'ın kuzeyinde, Gürcistan sınırı yakınındaki Taşir kentinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Taşir kentinin 11 kilometre batısı olan 4,7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi.

Depremin, yerin 7,6 kilometre derininde gerçekleştiği belirtildi.

Deprem, Türkiye'de, aralarında Kars'ın da bulunduğu sınır illerinde de hissedildi.

Kars Valisi Türker Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin, Kars'ın, Ermenistan sınırındaki Akyaka ilçesinde hissedildiğini söyledi.

Öksüz, "Deprem dolayısıyla şu ana kadar kentimizde tespit ettiğimiz herhangi bir hasar yok." dedi.

Kars İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Oktay Aygan ise Ermenistan'daki depremin, Akyaka ilçe merkezi, Süngüdere ve Kayadöven köylerinde hissedildiğini belirterek, herhangi bir hasarın bulunmadığını kaydetti.

