HABER

GÜNCELLEME - Ermenistan'da 4,7 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 22:35 | Son Güncelleme

Merkez üssü Ermenistan'ın Taşir kenti olan deprem, Kars'ın Akyaka ilçesinde de hissedildi - Kars Valisi Türker Öksüz: - "Deprem dolayısıyla şu ana kadar kentimizde tespit ettiğimiz herhangi bir hasar yok" VALİNİN VE İL AFAD MÜDÜRÜNÜN AÇIKLAMALARI EKLENDİ

ANKARA/KARS(AA) - Ermenistan'ın kuzeyinde, Gürcistan sınırı yakınındaki Taşir kentinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Taşir kentinin 11 kilometre batısı olan 4,7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi.

Depremin, yerin 7,6 kilometre derininde gerçekleştiği belirtildi.

Deprem, Türkiye'de, aralarında Kars'ın da bulunduğu sınır illerinde de hissedildi.

Kars Valisi Türker Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin, Kars'ın, Ermenistan sınırındaki Akyaka ilçesinde hissedildiğini söyledi.

Öksüz, "Deprem dolayısıyla şu ana kadar kentimizde tespit ettiğimiz herhangi bir hasar yok." dedi.

Kars İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Oktay Aygan ise Ermenistan'daki depremin, Akyaka ilçe merkezi, Süngüdere ve Kayadöven köylerinde hissedildiğini belirterek, herhangi bir hasarın bulunmadığını kaydetti.

PARTNERModern zaman prensesi: Elsa HoskModern zaman prensesi: Elsa Hosk
Gaziosmanpaşa'da silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralıGaziosmanpaşa'da silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
Türkiye dahil 50'den fazla ülkeden Hindistan'a flaş çağrıTürkiye dahil 50'den fazla ülkeden Hindistan'a flaş çağrı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deprem Ermenistan

En Çok Okunan Haberler

Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı

Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

İBB Meclisi'yle ilgili mahkemeden flaş karar!

İBB Meclisi'yle ilgili mahkemeden flaş karar!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Boşandığı eşini öldüren zanlı: Keşke vazgeçecek kadar sevseydim

Boşandığı eşini öldüren zanlı: Keşke vazgeçecek kadar sevseydim

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye dahil 50'den fazla ülkeden Hindistan'a 'Cammu Keşmir' çağrısı

Türkiye dahil 50'den fazla ülkeden Hindistan'a flaş çağrı

Diyarbakır anneleri, HDP il binası önünde oturma eylemine devam ediyor

Bekleyiş sürüyor! 'Çocuğumun mağarada yaşamasını istemiyorum'

Genç kadını pompalı tüfekle öldüren katilin sözleri kan dondurdu!

Genç kadını pompalı tüfekle öldüren katilin sözleri kan dondurdu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'kürtaj listesi' açıklaması

Başsavcılık'tan 'kürtaj listesi' açıklaması

Ankara'dan Hatay'a götürülen yabancı uyruklu şahıs Aksaray'da firar etti

Polis alarma geçti! Drone kaldırıldı, her yerde aranıyor

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.