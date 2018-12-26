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GÜNCELLEME - Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 16:46 | Son Güncelleme

Kar ve tipi nedeniyle çok sayıda aracın mahsur kaldığı bölgede ekiplerin çalışması sürüyor - Yaklaşık 4 saat kapalı kalan Erzincan-Sivas kara yolunda ulaşım tekrar sağlandı - Erzincan Bölge Trafik Şube Müdürü İbrahim Ömercioğlu: - "Tır ve kamyonlar Sakaltutan mevkisindeki park alanına alınarak bekletiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi" KARA YOLUNUN ULAŞIMA AÇILMASI VE BÖLGE TRAFİK ŞUBE MÜDÜRÜNÜN AÇIKLAMASI EKLENDİ

ERZİNCAN (AA) - Kar ve tipi nedeniyle kapanan Erzincan-Sivas kara yolu, ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu tekrar ulaşıma açıldı.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan kar, tipi ve buzlanma nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolunun Kızıldağ Geçidi Gemecik mevkisinde çok sayıda araç ilerlemekte güçlük çekti. Tipi nedeniyle ilerleyemeyen sürücüler araçlarını yol kenarına park ederken bazı tır sürücüleri de akaryakıt istasyonlarında bekledi.

Olumsuz hava koşulları sebebiyle tamamen kapanan kara yolunda, çok sayıda araç mahsur kaldı.

Karayolları ve trafik ekipleri, yolun ulaşıma açılıp mahsur kalan araçların kurtarılması için yoğun bir çalışma yürüttü.

- Kara yolu ulaşıma açıldı

Ekiplerin Kızıldağ Geçidi Gemecik mevkisindeki yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucu kara yolu tekrar ulaşıma açıldı.

Erzincan Bölge Trafik Şube Müdürü İbrahim Ömercioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kara yolundaki Kızıldağ mevkisinde sadece küçük araçların kontrollü geçişine izin verildiğini belirterek, "Tır ve kamyonlar ise Sakaltutan mevkisindeki park alanına alınarak bekletiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi." diye konuştu.

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Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı

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