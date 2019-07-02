GÜNCELLEME - Erzincan'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Bekir Taşkan'ın kullandığı 34 UT 6018 plakalı hafif ticari araç ile Cemal Orhan idaresindeki BC 099 Almanya plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolunun Refahiye ilçesine bağlı Teknecik köyü mevkisinde çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre hafif ticari araçtaki Sakine Oltuoğlu (56), Metin Oltuoğlu (63) ve Hasan Ayvacioğlu olay yerinde öldü. Hafif ticari aracın sürücüsü Bekir Taşkan ve aynı araçtaki Servet Gökçegöz ile diğer araçtaki sürücü Cemal Orhan, eşi Rahime Orhan, çocukları 11 yaşındaki Yağmuz Orhan, 12 yaşındaki Jülyen Orhan yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları kentteki Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Yaralılardan Bekir Taşkan ile Servet Gökçegöz'in genel sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.