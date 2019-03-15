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GÜNCELLEME - Erzincan'da silahlı saldırıya uğrayan muhtar öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 19:42 | Son Güncelleme

Tercan ilçesindeki köyde, bir kişinin av tüfeğiyle ateş açtığı araçtaki muhtar öldü, yanındaki kişi yaralandı - Saldırıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı GÖZALTI BİLGİSİ EKLENDİ

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Tercan ilçesindeki köyde, bir kişinin av tüfeğiyle ateş açtığı araçtaki muhtar hayatını kaybetti, yanındaki kişi yaralandı.

Mercan beldesine bağlı Üçpınar köyünden aracıyla belde merkezine giden köy muhtarı Behsat Çakmak ve çobanlık yapan Afganistan uyruklu Muhammet Nuri'ye, köy yolunda kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından av tüfeğiyle saldırı düzenlendi.

Kontrolden çıkan aracın devrildiği saldırıda vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Çakmak ve Nuri, Tercan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Üçpınar köyü muhtar adayı da olan Çakmak, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Saldırıda ağır yaralanan Nuri ise Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri, saldırıyla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Saldırının 31 Mart'taki yerel seçimlerle bağlantısının bulunmadığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Erzincan muhtar tercan Üçpınar

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