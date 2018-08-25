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GÜNCELLEME - Erzincan'da trafik kazası: 7 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 08:37 | Son Güncelleme

Erzincan-Sivas karayolunda iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı KAZAYA KARIŞAN BAZI KİŞİLERİN KİMLİK BİLGİLERİ İLE DETAYLAR EKLENDİ

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Hüseyin Adıbelli'nin (32) kullandığı 34 JD 4252 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas karayolunun Heybeli köyü kavşağında karşı yönden gelen Kamil Karataş (27) idaresindeki 34 LJ 1087 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 10 kişinin bulunduğu her iki otomobildeki sürücüler ile yolcular araçlarda sıkıştı.

Olay yerine sevk edilen jandarma, polis ve AFAD ekiplerince araçlardan çıkartılan bu kişilerden her iki sürücünün yanı sıra Karataş idaresindeki otomobilde bulunan Eylül (3), Yaren Zehir (4) ve adları henüz öğrenilemeyen bir çocuk ile bir yetişkin yaşamını yitirdi. Duygu Karataş ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Sürücü Adıbelli'nin kullandığı otomobildeki Burhan Olcay'ın (30) da hayatını kaybettiği, aynı araçtaki Mahsun Yıldırım'ın ise yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar, ekiplerce Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerin cesetleri de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle yolda bir süre aksayan trafik, araçların ekiplerince çekilmesinin ardından normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan trafik kazası

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