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GÜNCELLEME - Erzurum'da 4 yaşındaki çocuğun kaybolması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 16:46 | Son Güncelleme

Karaçoban ilçesinde 6 gün önce kaybolan 4 yaşındaki Furkan Y'nin bulunması için başlatılan çalışmalarda şu ana kadar bir bulguya rastlanmadı DETAYLAR EKLENDİ

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde 6 gün önce kaybolan 4 yaşındaki çocuğun bulunması için ekiplerce bugün başlatılan çalışmalara ara verildi.

İlçenin Budaklı Mahallesi'nde 6 gün önce evinin önünde oyun oynadıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 4 yaşındaki Furkan Y'nin kaybolmasına ilişkin Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.

Bu çerçevede İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma komando ekiplerince Furkan Y'nin bulunması için dün gece olması dolayısıyla ara verilen çalışmalara bugün devam edildi.

Mahalledeki çayda dalgıçların botlar desteğinde arama yaptığı çalışmalar çerçevesinde ailenin ikamet ettiği evin çevresinde de ekiplerce iş makinesiyle şüphelenilen noktalarda kazı çalışması gerçekleştirildi.

Jandarmanın cinayet olaylarını aydınlatmakta kullandığı kadavra köpeği "Pelte"nin de destek verdiği çalışmalarda bir süre de ekskavatör desteğinde kazı yapıldı. 6 gündür devam eden arama çalışmalarında kayıp çocuğa ait herhangi bir iz ya da emareye ulaşılamayınca bugünkü arama çalışmalarına ara verildi.

Soruşturma çerçevesinde durumları şüpheli görüldüğü için gözaltına alınan Furkan Y'nin babası F.Y, amcası H.S.Y, dedesi E.Y. ve babaannesi Y.Y'nin de jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ekiplerin, kayıp Furkan Y'yi bulmak için gerçekleştirdiği çalışmalara yarın devam edeceği belirtildi.

- Olay

Karaçoban ilçesinde oturan Furkan Y, 6 gün önce evinin önünde oynarken kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı.

Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında küçük çocuğun babası F.Y, amcası H.S.Y, dedesi E.Y. ve babaannesi Y.Y. gözaltına alınmıştı.

GÜNCELLEME - Erzurum'da 4 yaşındaki çocuğun kaybolması

- Karaçoban ilçesinde 6 gün önce kaybolan 4 yaşındaki Furkan Y'nin bulunması için başlatılan çalışmalarda şu ana kadar bir bulguya rastlanmadı DETAYLAR EKLENDİ

Erzurum'da 4 yaşındaki çocuğun kaybolması

Erzurum'da 4 yaşındaki çocuğun kaybolması

Erzurum'da 4 yaşındaki çocuğun kaybolması

Erzurum'da 4 yaşındaki çocuğun kaybolması

Erzurum'da 4 yaşındaki çocuğun kaybolması

Erzurum'da 4 yaşındaki çocuğun kaybolması

Erzurum'da 4 yaşındaki çocuğun kaybolması

Erzurum'da 4 yaşındaki çocuğun kaybolması

Erzurum'da 4 yaşındaki çocuğun kaybolması

Erzurum'da 4 yaşındaki çocuğun kaybolması

Erzurum'da 4 yaşındaki çocuğun kaybolması

Erzurum'da 4 yaşındaki çocuğun kaybolması

Erzurum'da 4 yaşındaki çocuğun kaybolması

Erzurum'da 4 yaşındaki çocuğun kaybolması

Erzurum'da 4 yaşındaki çocuğun kaybolması

Erzurum'da 4 yaşındaki çocuğun kaybolması

Erzurum'da 4 yaşındaki çocuğun kaybolması

Erzurum'da 4 yaşındaki çocuğun kaybolması
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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Kayıp Furkan Y.

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