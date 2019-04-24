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GÜNCELLEME - Erzurum'da 4 yaşındaki çocuğun kaybolması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 17:08 | Son Güncelleme

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki Furkan Y'nin bulunması için bugün yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı - Jandarma ve AFAD'ın yanı sıra 40 kişilik özel komando birliği de yaklaşık 30 kilometrekarelik alanda arama yaptı - Furkan Y'nin annesi Gülperi Y: - "4 yaşındaki çocuk kime ne zarar vermiş olabilir ki. Yüreğim parçalandı, dayanamıyorum" ÇOCUĞUN ANNESİNİN AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki çocuğun bulunması için başlatılan çalışmalara ara verildi.

Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığınca ilçenin Budaklı Mahallesi'nde 17 Nisan Çarşamba günü evinin önünde oyun oynadıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 4 yaşındaki Furkan Y'nin kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda jandarmanın yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince Furkan Y'nin bulunması için havanın kararması dolayısıyla dün ara verilen çalışmalara bugün devam edildi.

Jandarma ekipleri köy içinde, AFAD'a bağlı dalgıçlar da botlar yardımıyla Kocasu Çayı'nda küçük çocuğa ait bir iz bulmaya çalıştı.

40 kişilik özel komando birliğinin de destek verdiği çalışmalara katılan komandolar ise mahallenin merkezinin de içinde yer aldığı yaklaşık 30 kilometrekarelik dağlık arazide detaylı tarama gerçekleştirdi.

Jandarmanın cinayet olaylarını aydınlatmakta kullandığı kadavra köpeği "Pelte"nin yanı sıra arama kurtarma köpeği "Gurbet"in de katıldığı çalışmalara şu ana kadar çocuğa ait herhangi bir bulguya ulaşılamayınca ara verildi.

Ekiplerin, kayıp Furkan Y'yi bulmak için gerçekleştirdiği çalışmaları yarın sürdürecekleri belirtildi.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Furkan Y'nin babası F.Y, engelli amcası Y.Y, dedesi E.Y. ve babaannesi S.Y'nin de Karaçoban İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin de sürdüğü öğrenildi.

- "Yüreğim parçalandı, dayanamıyorum"

Kaybolan Furkan Y'nin annesi Gülperi Y, gazetecilere yaptığı açıklamada, olay sırasında Erzurum'daki bir hastanede tedavisi süren diğer çocuğu Ferhat Y'ye refakat ettiğini belirtti.

Kaybolan oğlunu bu nedenle 5 haftadır göremediğini aktaran anne Gülperi Y, şöyle konuştu:

"Olayın yaşandığı akşam kayınbiraderim beni hastaneden alıp mahalleye getirdi. Burada çocuğumun kaybolduğunu öğrendim. 4 yaşındaki çocuk kime ne zarar vermiş olabilir ki. Yüreğim parçalandı, dayanamıyorum. Onun moral bozukluğu ile diğer çocuklarımla da ilgilenemiyorum. Furkan gitti, biri kız iki çocuğum kaldı. Allah rızası için çocuğumu bana geri getirsinler. Eşim olay günü hayvan otlatmaya gidiyormuş, Furkan da arkasından gitmek istemiş, eşim onu getirip evin önüne bırakmış. Eşimden böyle bir şey beklemiyorum. Belki de başka bir şey oldu, belki araba çarptı, birileri götürmüş de olabilir."

- Olay

Karaçoban ilçesinde oturan Furkan Y, 17 Nisan Çarşamba günü evinin önünde oynarken kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince arama başlatılmıştı.

Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında küçük çocuğun babası F.Y, amcası Y.Y, dedesi E.Y. ve babaannesi S.Y. gözaltına alınmıştı.

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Erzurum Karaçoban kaybolan çocuk

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