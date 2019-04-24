GÜNCELLEME - Erzurum'da 4 yaşındaki çocuğun kaybolması

Kuraklıktan kimse yanına uğramıyordu! Siz oraya bir de şimdi bakın

Kuraklıktan kimse yanına uğramıyordu! Siz oraya bir de şimdi bakın

Jandarmanın cinayet olaylarını aydınlatmakta kullandığı kadavra köpeği "Pelte"nin yanı sıra arama kurtarma köpeği "Gurbet"in de katıldığı çalışmalara şu ana kadar çocuğa ait herhangi bir bulguya ulaşılamayınca ara verildi.

40 kişilik özel komando birliğinin de destek verdiği çalışmalara katılan komandolar ise mahallenin merkezinin de içinde yer aldığı yaklaşık 30 kilometrekarelik dağlık arazide detaylı tarama gerçekleştirdi.

Bu kapsamda jandarmanın yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince Furkan Y'nin bulunması için havanın kararması dolayısıyla dün ara verilen çalışmalara bugün devam edildi.

Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığınca ilçenin Budaklı Mahallesi'nde 17 Nisan Çarşamba günü evinin önünde oyun oynadıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 4 yaşındaki Furkan Y'nin kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Ekiplerin, kayıp Furkan Y'yi bulmak için gerçekleştirdiği çalışmaları yarın sürdürecekleri belirtildi.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Furkan Y'nin babası F.Y, engelli amcası Y.Y, dedesi E.Y. ve babaannesi S.Y'nin de Karaçoban İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin de sürdüğü öğrenildi.

- "Yüreğim parçalandı, dayanamıyorum"

Kaybolan Furkan Y'nin annesi Gülperi Y, gazetecilere yaptığı açıklamada, olay sırasında Erzurum'daki bir hastanede tedavisi süren diğer çocuğu Ferhat Y'ye refakat ettiğini belirtti.

Kaybolan oğlunu bu nedenle 5 haftadır göremediğini aktaran anne Gülperi Y, şöyle konuştu:

"Olayın yaşandığı akşam kayınbiraderim beni hastaneden alıp mahalleye getirdi. Burada çocuğumun kaybolduğunu öğrendim. 4 yaşındaki çocuk kime ne zarar vermiş olabilir ki. Yüreğim parçalandı, dayanamıyorum. Onun moral bozukluğu ile diğer çocuklarımla da ilgilenemiyorum. Furkan gitti, biri kız iki çocuğum kaldı. Allah rızası için çocuğumu bana geri getirsinler. Eşim olay günü hayvan otlatmaya gidiyormuş, Furkan da arkasından gitmek istemiş, eşim onu getirip evin önüne bırakmış. Eşimden böyle bir şey beklemiyorum. Belki de başka bir şey oldu, belki araba çarptı, birileri götürmüş de olabilir."

- Olay

Karaçoban ilçesinde oturan Furkan Y, 17 Nisan Çarşamba günü evinin önünde oynarken kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince arama başlatılmıştı.

Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında küçük çocuğun babası F.Y, amcası Y.Y, dedesi E.Y. ve babaannesi S.Y. gözaltına alınmıştı.

