GÜNCELLEME - Erzurum'da bir ahırın çatısı çöktü: 2 ölü, 6 yaralı

Enkaz kaldırma çalışmaları halen devam eden söz konusu ahırın çatısının onarım ve genişletme çalışmaları sonrası üzerine toprak atılması sırasında ray demirlerinin eğilmesiyle çöktüğü ve olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Sağlık görevlilerince yapılan incelemede enkaz altında kalanlardan Mahmut Özdemir'in olay yerinde yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Ambulansla hastaneye sevk edilen diğer 7 kişiden Muhammed Ali Aydın da yolda hayatını kaybetti.

Bölgeye çok sayıda jandarmanın yanı sıra sağlık, UMKE, itfaiye, belediye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri gönderildi.

"Vatandaşlarımız imece usulü bir ahırın çatısını tamir ederken bir kaza vuku buldu. Bu kaza neticesinde yaralı vatandaşlarımızı ilimiz ve ilçemizdeki hastanelere intikal ettirdik. AFAD ve belediyemizden ekiplerimizle bu bölgeye yoğunlaştık. Yaralılarımıza hastanelerde müdahale ediliyor. Tedavisi süren 6 yaralımız var, inşallah tez zamanda sağlığına kavuşurlar."

Yazıcı, olay yerindeki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada ise olayın saat 13.30 sıralarında yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

Kaymakam Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlçemizde yaşanan elim olayda 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 6 vatandaşımız da yaralandı. Ölen vatandaşlarımızdan birisi olay yerinde, diğeri ise ambulansla hastaneye sevk edilirken sağlık görevlilerimizin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı." dedi.

Kaymakam Yazıcı, mağdur olan vatandaşlara destek olacaklarını ifade ederek, "Halihazırda vatandaşlarla birlikteyiz. Vatandaşlarımıza herhangi bir zarar geldiyse tespiti ve telafisi için buradayız. Maddi kaybı olan vatandaşlarımıza gerekli yardımı yapacağız." diye konuştu.

- Çökme olunca millet yaralıların yardımına koştu

Görgü tanığı İbrahim Çam da gelen ses üzerine olay yerine gelip yaralılara yardım ettiklerini söyledi.

Çam, şunları anlattı:

"Burada ahır yapıyorlardı, çatıya toprak atmışlardı. Evim olay yerinin karşısında olduğu için çökme olunca hep birlikte sese koştuk. Hemen yaralıları kurtarmaya başladık, çöken kirişleri kestik ama demirleri kesemedik ve demirlerin altında kalan vatandaşları kaybettik. Çatı yapımında demirler kullanılmış ama direkler katlanınca demirin başı tam betonu almamış ve demirler kıvrılmış."

Çam, daha büyük bir faciadan dönüldüğüne işaret ederek, "Halk, 5 dakika önce çöken ahırın içinde çay içmiş. Allah'tan çatı o zaman çökmemiş." ifadesini kullandı.