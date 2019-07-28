GÜNCELLEME - Erzurum'da kavga: 1 yaralı

Erzurum'da iki grup arasında çıkan ve bir gencin kesici aletle yaralandığı olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Yakutiye Kent Meydanı'nda akşam saatlerinde 3 kişi ile Ömer Faruk Ö. (20) arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ömer Faruk Ö, söz konusu kişilerce muşta ile kafasından yaralandı.

Çevredeki diğer vatandaşların da katılımıyla büyüyen kavga nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bu sırada vatandaşların saldırısına uğrayan 3 kişiden 2'si kaçtı, biri ise polislerce ekip aracına alınarak emniyete götürüldü.

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı genç, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kavgaya ilişkin toplam 4 kişi gözaltına alındı.

- "Olayın Suriyeliler ili bir ilgisi yok"

Emniyet yetkilileri, sosyal medyada kavgaya Suriyelilerin katıldığı yönünde çeşitli paylaşımlar yapıldığını ancak taraflar arasında "yan bakma" meselesinden kaynaklanan olayın, Suriyelilerle bir ilgisinin bulunmadığını belirtti.

Sosyal medyada Suriyelilere ilişkin bu konudaki paylaşımların gerçeği yansıtmadığına, gözaltına alınanlar arasında Suriyeli ya da yabancı uyruklu kişilerin bulunmadığına işaret eden yetkililer, kavgaya ilişkin soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü aktardı.

