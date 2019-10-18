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GÜNCELLEME - Erzurum'daki FETÖ/PDY'nin kadın yapılanması operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 22:08 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan ve aralarında FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in bir akrabasının da bulunduğu 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kadın yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in bir akrabasının da aralarında bulunduğu 10 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 3 gün önce düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in amcasının torunu Esra Ö. ve eşi Osman Ö'nün de bulunduğu şüpheliler, Palandöken Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra geniş güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesi'ne getirildi.

Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan Osman Ö. ile Z.G. ve Z.H. isimli kadınlar tutuklandı. Esra Ö. ile diğer 6 kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların, hücre evlerindeki kişilerin yanı sıra cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülere yardımda bulunduğu, toplantılar düzenleyerek güncel yapılanmayı ayakta tutmaya çalıştığı öğrenildi.

Şüpheli O.Ö'nün ise öğretmen olarak görev yaptığı sırada Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevinden ihraç edildiği, Erzurum ve Hatay'da terör örgütü adına sözde imamlık yaptığı gerekçesiyle hakkında arama kararının bulunduğu belirtildi.

GÜNCELLEME - Erzurum'daki FETÖ/PDY'nin kadın yapılanması operasyonu

- Gözaltına alınan ve aralarında FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in bir akrabasının da bulunduğu 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Erzurum'daki FETÖ/PDY'nin kadın yapılanması operasyonu

Erzurum'daki FETÖ/PDY'nin kadın yapılanması operasyonu

Erzurum'daki FETÖ/PDY'nin kadın yapılanması operasyonu

Erzurum'daki FETÖ/PDY'nin kadın yapılanması operasyonu

Erzurum'daki FETÖ/PDY'nin kadın yapılanması operasyonu

Erzurum'daki FETÖ/PDY'nin kadın yapılanması operasyonu

Erzurum'daki FETÖ/PDY'nin kadın yapılanması operasyonu

Erzurum'daki FETÖ/PDY'nin kadın yapılanması operasyonu

Erzurum'daki FETÖ/PDY'nin kadın yapılanması operasyonu

Erzurum'daki FETÖ/PDY'nin kadın yapılanması operasyonu

Erzurum'daki FETÖ/PDY'nin kadın yapılanması operasyonu

Erzurum'daki FETÖ/PDY'nin kadın yapılanması operasyonu
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adliye Erzurum FETÖ/PDY gözaltı kadın yapılanması operasyon

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