GÜNCELLEME - Erzurum'daki silahlı kavga

Erzurum'da dün iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin öldürülmesi, 4 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin mahkemeye sevk edilen 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dün gece Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki bir fırında, aralarında fırın çalışanlarının da bulunduğu iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 19 yaşındaki Muhammet Emin Yılmaz'ın öldürülmesi, 4 kişinin de ağır yaralanması olayına karışan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Çalışma sonucu, söz konusu silahlı kavgaya ilişkin A.Ş, M.G, R.Ş, O.D, G.A, K.Y, O.D. ve Y.Ş. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Palandöken Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Zanlılar daha sonra polislerce Erzurum Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

Savcılıktaki ifadeleri sonrası nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlılardan A.Ş, M.G, Y.Ş. ve R.Ş. tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

