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GÜNCELLEME - Eş-Şebab Somali'de bakanlık binasına saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 15:38 | Son Güncelleme

Eş-Şebab militanları, Somali’nin başkenti Mogadişu’daki iki bakanlığın yer aldığı binaya saldırı düzenledi - Güvenlik güçleri ile militanlar arasında çıkan çatışmanın sona erdiği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı - Ölenler arasında Çalışma Bakanı Yardımcısı İbrahim Abdalla da bulunuyor ÖLÜ VE YARALI SAYISI İLE DETAYLAR EKLENDİ

MOGADİŞU (AA) - Terör örgütü Eş-Şebab militanlarının, Somali’nin başkenti Mogadişu’daki iki bakanlığın yer aldığı binaya düzenlediği saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Komiser Muhammed Hüseyin, örgüt militanlarının Çalışma Bakanlığı ve Bayındırlık Bakanlığının yer aldığı binaya intihar saldırısı düzenlediğini, ardından binaya girdiklerini söyledi.

Ülke medyasında yer alan haberlerde, saldırının ardından güvenlik güçleri ve örgüt militanları arasında çıkan çatışmanın sona erdiği, teröristlerin etkisiz hale getirildiği, bakanlık çalışanlarının binanın arka tarafındaki pencere ve kapılardan tahliye edildiği belirtildi.

Saldırıda 5 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı, ölenler arasında Çalışma Bakanı Yardımcısı İbrahim Abdalla’nın da bulunduğu kaydedildi.

Somali'de cumartesi günü mesai günü olması nedeniyle saldırı sırasında içeride onlarca kişi bulunuyordu.

Eş-Şebab, saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Örgütün saldırdığı bina, aynı zamanda Somali İstihbarat Ajansına da yakın bir konumda bulunuyor.

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saldırı Somali

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