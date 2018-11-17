GÜNCELLEME - Esed rejimi İdlib'i vurmaya devam ediyor

İDLİB (AA) - Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve destekçisi yabancı terörist grupların, İdlib ilinin güneyindeki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda 2 sivil öldü, 3 sivil yaralandı.

Rejim ve İran destekli yabancı terörist gruplar, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisinde yer alan ve Soçi mutabakatına göre ağır silahlardan arındırılan bölgedeki sivil yerleşimlere ağır silahlarla saldırıyor.

Esed rejimi ve destekçileri, sabah saatlerinden bu yana İdlib'in güney kırsalındaki Cercenaz ve Temaniye beldeleri ile Sukeyk, Um Celal, Tel Mennis, Hiş, Babolin ve Katra köylerine top ve roket saldırıları düzenledi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Esed rejiminin İdlib ilinin güney kırsalında yer alan Katara köyüne düzenlediği saldırıda bir aileden anne ve çocuğu yaşamını yitirdi, 3 sivil de yaralandı.” dedi.

Rejim, Soçi mutabakatını düzenli olarak ihlal ediyor.

17 Eylül'de imzalanan Soçi mutabakatından bu yana rejimin saldırılarında toplam 27 sivil yaşamını yitirdi, onlarca sivil yaralandı.

Rejim güçlerinin saldırıları sürerken, askeri muhalifler ise mutabakat uyarınca belirlenen bölgelerden 10 Ekim'de ağır silahlarını çekmişti.

