GÜNCELLEME - Esed rejiminden İdlib'e yoğun bombardıman

İDLİB (AA) - Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki sivil yerleşimlere yoğun bombardımanı sürüyor.

Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, sabah saatlerinden itibaren İdlib'in Han Şeyhun, Serakib ilçelerine, Maarşurin, El Naciyye, Tel Mennis ve Der El Şarki köylerine, Hama ilinin kuzey kırsalındaki Latamine ve Kefer Zita ilçelerine topçu saldırıları gerçekleştiriyor.

İdlib'in güneydoğusundaki sivil yerleşimler, sabah saatlerinden bu yana yoğun şekilde bombardımana maruz kalırken, dün gece saatlerinde de Gab Ovası'ndaki Haviz köyüne onlarca top atıldı.

Sivil Savunma kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İdlib'in güneydoğusundaki Serakib ilçesine düzenlenen saldırılarda 1 sivil yaşamını yitirdiği, 5 sivilin yaralandığı bildirildi.

Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, Soçi mutabakatını ihlal ederek, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içindeki sivil yerleşimlere bu yıl başından itibaren yaptıkları hava ve kara saldırılarında en az 112 sivil hayatını kaybetti, 340'tan fazla sivil yaralandı.