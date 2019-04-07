HABER

GÜNCELLEME - Esed rejiminin İdlib'e saldırıları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 13:15 | Son Güncelleme

Rejim ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçlerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda en az 11 sivil hayatını kaybetti, 40'tan fazla sivil yaralandı ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAY EKLENDİ

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçlerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içindeki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırıda en az 11 sivil yaşamını yitirdi, 40'yan fazla sivil yaralandı.

Rejim ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içinde İdlib ilinin Marretinnuman, Serakib ve Kefrenbil ilçeleri ile Marrethırme, El Neyreb, El Hüveyn ve Tel Mennis köylerine, Hama ilinin Kefer Zita ilçesi ile Gab Ovası'ndaki El Haviz, El Huveyce, El Şeria ve Madik Kalesi beldelerine roket saldırısı düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, İdlib'in güneyinde yer alan El Neyreb köyünde en az 7, El Hüveyn köyüne düzenlenen saldırıda da bir sivil yaşamını yitirdi, 24'ten fazla sivil yaralandı.

Sabah erken saatlerde İdlib'in Serakib ilçesine düzenlenen saldırıda 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Böylece gün içindeki saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 11 olurken en az 40 sivil de yaralandı.

Sivil Savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Ölü sayısının yükselmesinden endişe ediliyor.

Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın mart ayındaki saldırılarında "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde toplam 135 sivil hayatını kaybetmişti.

Rejim güçleri, Türkiye ile Rusya arasında söz konusu bölgedeki ateşkesi sağlamlaştırmak için 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Astana anlaşmaları çerçevesinde Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor.

PARTNERÜnlü ismi gören şaşkına döndü: Ne yapıyor?Ünlü ismi gören şaşkına döndü: Ne yapıyor?
AK Parti itiraz etti, CHP'nin oyları yükseldiAK Parti itiraz etti, CHP'nin oyları yükseldi
Seçim zaferini 9 katlı pasta ile kutladıSeçim zaferini 9 katlı pasta ile kutladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
el hüveyn el neyreb Serakib

En Çok Okunan Haberler

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Kim olduğunu öğrenince şoke olacaksınız! Bu nasıl değişim?

Kim olduğunu öğrenince şoke olacaksınız! Bu nasıl değişim?

Ryan Babel bombası patladı! Galatasaray...

Ryan Babel bombası patladı! Galatasaray...

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

Dışişleri'nden AB'ye seçim yanıtı: Talihsiz bir gaf

Dışişleri'nden AB'ye seçim yanıtı: Talihsiz bir gaf

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

YSK'dan İstanbul kararları!

YSK'dan İstanbul kararları!

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şırnak'ta terör operasyonu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

İstanbul Havalimanı havadan görüntülendi

İstanbul Havalimanı havadan görüntülendi

Av yasağı öncesi son ağlarını attılar

Av yasağı öncesi son ağlarını attılar

Sınırda hareketlilik! YPG'li teröristlerin Suriye'deki konvoyu böyle görüntülendi

YPG'li teröristlerin Suriye'deki konvoyu böyle görüntülendi

İnşaat iskelesini çalmaya çalışırken yakalandılar

İnşaat iskelesini çalmaya çalışırken yakalandılar

Tunceli'de terör örgütüne ait silah deposu imha edildi

Tunceli'de terör örgütüne ait silah deposu imha edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.