GÜNCELLEME - Esed rejiminin İdlib'e saldırıları sürüyor

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçlerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içindeki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırıda en az 11 sivil yaşamını yitirdi, 40'yan fazla sivil yaralandı.

Rejim ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içinde İdlib ilinin Marretinnuman, Serakib ve Kefrenbil ilçeleri ile Marrethırme, El Neyreb, El Hüveyn ve Tel Mennis köylerine, Hama ilinin Kefer Zita ilçesi ile Gab Ovası'ndaki El Haviz, El Huveyce, El Şeria ve Madik Kalesi beldelerine roket saldırısı düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, İdlib'in güneyinde yer alan El Neyreb köyünde en az 7, El Hüveyn köyüne düzenlenen saldırıda da bir sivil yaşamını yitirdi, 24'ten fazla sivil yaralandı.

Sabah erken saatlerde İdlib'in Serakib ilçesine düzenlenen saldırıda 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Böylece gün içindeki saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 11 olurken en az 40 sivil de yaralandı.