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GÜNCELLEME - Esenyurt'ta gerginlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 17:27 | Son Güncelleme

Zabıtalarla tartıştığı belirlenen seyyar satıcı gözaltına alındı - Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe: - "Cuma namazı çıkışında cami merdivenlerinden inerken aracımın yanında bir hareketlilik gördüm. Şahısla hiç yüz yüze gelmedim" - Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül: - "Seyyar satıcıyla zabıta arasındaki tartışmadan kaynaklanan bir durum" BELEDİYE BAŞKANI VE KAYMAKAMIN AÇIKLAMALARI EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta, zabıtalarla tartıştığı belirlenen seyyar satıcı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağlarçeşme Mahallesi'ndeki Serhan Tirit Camisi önünde bir kişinin Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'nin aracına silahlı veya taşlı saldırı gerçekleştirdiği iddiası üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri çalışma yaptı.

Çalışma sonucunda, bahse konu iddiaların gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı. Olayda, belediyede görevli zabıtalarla tartıştığı belirlenen seyyar satıcı N.D (44) gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde bir kesici alet bulundu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cuma namazı çıkışında cami merdivenlerinden inerken aracının yanında bir hareketlilik gördüğünü belirterek, "Şahısla hiç yüz yüze gelmedim. O sırada şahıs polis tarafından gözaltına alınmış." diye konuştu.

Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül ise Alatepe'ye silahlı saldırı girişiminde bulunulduğu yönündeki haberlerin asılsız olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Seyyar satıcıyla zabıta arasındaki tartışmadan kaynaklanan bir durum. Başkanın arabasını gören bir seyyar satıcı kendisiyle görüşmek istiyor. Daha sonra buradaki zabıta ile seyyar satıcı arasında münakaşa çıkıyor. Seyyar satıcı bunun üzerine eline bir taş alıp yere vuruyor. Daha sonra şahıs polis tarafından gözaltına alınıyor. Olayın Başkanla hiçbir ilgisi yok. Silah falan da ortada yok."

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Esenyurt gerginlik

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