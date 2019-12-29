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  4. GÜNCELLEME - Eşini darbeden koca tutuklandı

GÜNCELLEME - Eşini darbeden koca tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 18:25 | Son Güncelleme

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Samsun'un Bafra ilçesinde eşini darbeden koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşayan 10 yıllık evli üç çocuk annesi Elif K. (30), kendisini darbeden eşi Mehmet K. (32) tarafından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık durumu ağır olan Elif K, müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Tek gözünü kaybetme ihtimali bulunan Elif K'nin yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.

- "Bir hafta önce de cep telefonunu şarja takmayı unuttuğu için dövmüş"

Elif K'nin yengesi Neriman Keskin, yoğun bakım servisinin önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Elif K'nin daha önce de pek çok kez eşinden şiddet gördüğünü öne sürdü.

Çocukları için Elif K'nin eşine geri döndüğünü ifade eden Keskin, "Kocası tarafından çok basit şeyler için bile şiddet görüyordu. Bir hafta önce de cep telefonunu şarja takmayı unuttuğu için dövmüş." diye konuştu.

Keskin, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için suçluların en ağır cezaya çarptırılmasını istediklerini vurgulayarak, "İnsan olan bir insana bunu yapamaz. Acır da bırakır. Gözünün kör olacağını söylüyor doktorlar. Kadına şiddet ancak caydırıcı kanunlarla engellenebilir. Suçluların içeriden çıkarılmaması lazım." ifadelerini kullandı.

Kadının amcası Yakup Keskin de yeğeninin darbedilmesinden duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Keskin, "Daha önce birkaç yıl ayrılmışlardı. 'Karımı seviyorum' diye gelip kendisini affetmesini istemiş. Yeğenim de çocukları için geri dönmüş ama şiddet devam etmiş. Dün akşam duyduk geldik. Şu an yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Tek gözünün görmeyeceğini söylüyorlar. Vücudunun her yerine vurmuş." şeklinde konuştu.

Diğer yakınları da Elif K'nin eşi tarafından oklavayla darbedildiğini, Mehmet K'nin eşini hastaneye götürürken "Şikayetçi olmayacaksın, merdivenden düştüm diyeceksin" diye karısını tehdit ettiğini ileri sürdü.

- Zanlı tutuklandı

Kadının ailesinin şikayeti üzerine Mehmet K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bafra darp kadın şiddet

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