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GÜNCELLEME - Eşini öldüren zanlı 5 yıl sonra yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 21:22 | Son Güncelleme

Van'ın Muradiye ilçesinde 5 yıl önce eşini öldürdüğü iddiasıyla aranan ve atla kaçmaya çalışırken yakalanan zanlı, tutuklandı ADLİ SÜREÇ VE DETAYLAR EKLENDİ

Van'ın Muradiye ilçesinde 5 yıl önce eşini öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı, yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 2014 yılında kendisinden 37 yaş küçük eşini baltayla öldüren A.H'nin, Mehmetbey Mahallesi'nde yaşadığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekip, atla kaçmaya çalışan A.H'yi yakaladı.

Zanlının üst aramasında ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 22 mermi ile atın eğerinin altına gizlenmiş kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve silaha ait çok sayıda mermi bulundu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.H, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının 1990 yılında cinayet suçundan 16 yıl cezaevinde kaldığı öğrenildi.

Öte yandan öldürülen kadının babası Kıbrıs gazisi Ali Ayaz, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, zanlıyı yakalayan jandarma ekibine teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma tutuklama Van

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