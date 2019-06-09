GÜNCELLEME - Eşini ve çocuklarını vurup 7. kattan atladı

İSTANBUL (AA) - Esenler'de Suriye uyruklu bir şahıs, eşini ve iki çocuğunu silahla yaraladıktan sonra, 7. kattan atlayıp yaşamına son verdi.

Alınan bilgiye göre, Turgut Reis Mahallesi Okul Caddesi'ndeki binadan bir şahsın yere düştüğünü gören vatandaşlar, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ömer Mecid (42) isimli şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekipler, Suriye uyruklu olduğu belirtilen Mecid'in 7. kattaki evine gitti. Evde, şahsın eşi Midya Şeyh Mohammad ile oğlu Can (11) ve kızı Jin Mecid (9) silahla vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı anne ve çocukları Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan ilk araştırma sonucu, Ömer Mecid'in, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı eşini ve iki çocuğunu vurduktan sonra 7. kattan atlayıp yaşamına son verdiği belirlendi.

Mecid'in cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ailenin yaklaşık 5 yıl önce Afrin'den Türkiye'ye geldiği ve Ömer Mecid'in tütün dükkanı işlettiği belirtildi.



