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GÜNCELLEME - Eşini ve kayınpederini öldüren kişi intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 21:40 | Son Güncelleme

Beylikdüzü'nde kızını öldürüp intihar eden damadı tarafından silahla yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi YARALININ ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Eşini ve kayınpederini öldüren kişi intihar etti

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde eşini ve kayınpederini öldüren kişi, intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Ali Ekber Ergül, Büyükşehir Mahallesi Seven Sokak'taki evinde, kayınpederi Adıgüzel Altun ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ergül, tabancayla kayınpederine ve eşi Özlem Ergül'e ateş açtı. Ali Ekber Ergül, daha sonra intihar etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ergül çiftinin hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan Adıgüzel Altun ise hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Altun da müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, bina içi ve çevresinde çalışma yaptı.

Cenazeler, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Çiftin, 3 çocuğunun bulunduğu ve çocukların olay sırasında evde olmadıkları öğrenildi.

Eşini öldüren, kayınpederini de yaralayan kişi intihar etti

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