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GÜNCELLEME - Eşini ve kayınvalidesini vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 20:10 | Son Güncelleme

Malatya'da bir kişi, boşanmak üzere olduğu eşi ile kayınvalidesini av tüfeğiyle vurarak öldürdü - ZANLININ GÖZALTINA ALINMASI EKLENDİ

Malatya'da bir kişi, boşanmak üzere olduğu iddia edilen eşiyle kayınvalidesini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Ümit G. (38), merkez Battalgazi ilçesine bağlı Kemerköprü Mahallesi'nde ayrı yaşadığı eşi Sibel G'nin (30) babasının evine gitti.

Ümit G, evdeki eşi Sibel ile kayınvalidesi Eşe Fatma Yıldırım'a (55) av tüfeğiyle ateş etti.

Çevrede bulunanların silah seslerini duyması üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, anne ve kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Anne ile kızının cesetleri, Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Jandarma ve polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlı, Körmolla mevkisinde yakalanarak gözaltına alındı.

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