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GÜNCELLEME - Eşini ve kızını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 23:04 | Son Güncelleme

Olayda yaşamını yitiren Saime Solmaz ile kızı Keziban Kaya defnedildi ŞÜPHELİNİN ADLİYEYE SEVKİ VE ÖLENLERİN DEFNEDİLMESİ EKLENDİ

Ağrı'nın Patnos ilçesinde tartıştığı eşini ve kızını silahla öldüren Bünyamin Solmaz, adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Değirmendüzü köyünde ikinci evliliğini yapan Bünyamin Solmaz ile daha önce aralarında anlaşmazlık bulunan ilk eşi Saime Solmaz arasında tartışma başladı.

Tartışmanın büyümesi sonucu Bünyamin Solmaz, silahla Saime Solmaz'ı ve tartışmayı engellemeye çalışan evli ve 5 çocuk sahibi kızı Keziban Kaya'yı silahla vurarak öldürdü.

Olay yerinden kaçan Bünyamin Solmaz, jandarma ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri biten Solmaz, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında Patnos Adliyesine getirildi.

Şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan olayda yaşamlarını kaybeden Saime Solmaz'ın cenazesi Değirmendüzü köyü, kızı Keziban Kaya'nın cenazesi ise Bozoğlak köyünde kılınan cenaze namazlarının ardından defnedildi.

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