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GÜNCELLEME - Eşini yaralayan kişi intihar etmek istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 18:25 | Son Güncelleme

İzmir'de boşanma aşamasındaki eşini tabancayla yaraladıktan sonra kendisini eve kilitleyen kişi, tarım ilacı içerek intihara teşebbüs etti ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini silahla yaralayan kişi, kendisini eve kilitleyerek intihar girişiminde bulundu.

Alınan bilgiye göre, boşanma sürecinde olduğu eşi Hüsniye D'nin bulunduğu Zafertepe Mahallesi'ndeki evine gelen Ramazan D, eşinin kapıyı açmaması üzerine komşularından yardım istedi.

Komşuların çifti uzlaştırmak niyetiyle ikna ettiği eşinin kapıyı açmasıyla eve giren Ramazan D, kapıyı kilitledi ve tartışmanın ardından Hüsniye D'ye yanında getirdiği tabancayla ateş etti.

Yaralanan Hüsniye D, kapıyı açarak yardım istedi. Komşuların evden çıkararak bir süre sonra gelen ambulans ekibine teslim ettiği kadın, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan kadının ameliyata alındığı öğrenildi.

Kadının evden çıkarılması sonrası kendisini eve kilitleyen Ramazan D. ise evden çilingirin kapıyı açması sonrası çıkarıldı. Evde tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulunduğu belirlenen Ramazan D, ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ramazan D, tedavisinin tamamlanmasının ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

- Uzaklaştırma cezası iddiası

Çiftin 4 çocuklarının bulunduğu, Ramazan D'nin bir süre önce eşine uyguladığı şiddet nedeniyle evden uzaklaştırma cezası aldığı iddia edildi.

Hüsniye D'nin komşusu Musa Alptekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan D'nin kapılarını çalarak eşiyle konuşma konusunda yardım istediğini, onları uzlaştırmak niyetiyle evlerine gittiklerini söyledi.

Evden kısa süre sonra bağrışların yükseldiğini belirten Alptekin, "Yukardan koştum, kapıyı kilitlemiş, kapıya vurdum. Açılmayınca apartmandan diğer arkadaşlar çıktı. Hemen polise haber verdik. Onlar gelinceye kadar kapıya vurdum. Bir ara kadın kapıyı araladı, o an kapıya omuz vurdum içeri girdim. Banyoda kadına vuruyordu. Bir ara sakinleştirdim sonra yine saldırdı, ben tuttum o an polisler geldi. Kadını aşağıya indirdik. Adamın eşini silahla yaralama anında orada yoktum." dedi.

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