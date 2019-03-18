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GÜNCELLEME - Eşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kişiyi öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 18:15 | Son Güncelleme

Muğla'da ayrı yaşadığı eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ayrı yaşadığı eşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı.

E.Ç. (46), Armutalan Mahallesi Ayhanlar Caddesi'ndeki restoranda, ayrı yaşadığı eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği Ünal Bozyiğit'i bıçaklayarak kaçtı.

Ağır yaralanan Bozyiğit, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, E.Ç'yi Barlar Sokağı arkasındaki otoparkta yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesine sevk edildi.

Zanlı E.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

E.Ç. hakkında eşi tarafından uzaklaştırma kararı alındığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Marmaris Muğla

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