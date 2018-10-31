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GÜNCELLEME - Eşinin silahla vurduğu kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 20:30 | Son Güncelleme

Kayseri’de uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi YARALININ ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri’de uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinde M.A. ile eşi L.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A. tabancayla eşine ateş açtı.

Saldırıda ağır yaralanan ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen L.A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan koca, polis ekipleri tarafından olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kayseri silahla vurulan kadın silahlı saldırı

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