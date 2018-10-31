GÜNCELLEME - Eşinin silahla vurduğu kadın öldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri’de uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinde M.A. ile eşi L.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A. tabancayla eşine ateş açtı.

Saldırıda ağır yaralanan ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen L.A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan koca, polis ekipleri tarafından olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

