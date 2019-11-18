GÜNCELLEME - Eski eşini yaralayıp fırında çalışan kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, eski eşi Meryem Ç'yi pompalı tüfekle vurarak yaralayan, ardından da bir fırında çalışan ve bu kadının erkek arkadaşı olduğunu iddia ettiği Fatih Görü'yü (49) aynı silahla öldürdükten sonra kaçan Süleyman Delibaşı'nın (49), merkeze bağlı Üçhüyük köyünde bir evde saklandığını belirledi.

Delibaşı, emniyetteki ifadesinde, pişman olduğunu, cinayeti planlamadığını ve Fatih Görü ile ilişkisini ispatlamak için bir süredir eski eşini arkadaşına takip ettirdiğini ancak kanıt elde edemediğini söyledi.

Olay günü konuşmak için eski eşinin evinin bulunduğu sokağa gittiğini anlatan zanlı, ifadesinde şunları kaydetti:

"Eski eşim beni görünce kaçmaya kalkıştı. Yaşanan arbedenin ardından otomobilde bulunan pompalı tüfekle arkasından ateş ettim. Eski eşim yere düşünce yanına gittim ve kanlar içinde yatıyordu. Bana, 'Sevgilim başım dönüyor. Beni hastaneye götür.' dedi. Kendisini kaldıramadığım için götüremedim ve oradan hemen uzaklaştım. Bu olayın Fatih Görü'nün yüzünden olduğunu düşündüğüm için çalıştığı fırına gidip 'Senin yüzünden Meryem'i vurdum, bunun suçlusu sensin.' diyerek rastgele ateş edip oradan ayrıldım. Daha sonra Fatih'in öldüğünü öğrendim."

Süleyman Delibaş, dün eski eşi Meryem Ç'yi Ali Paşa Mahallesi'ndeki evinin önünde pompalı tüfekle yaralamış, onun erkek arkadaşı olduğunu iddia ettiği Fatih Görü'yü ise Paşam Sultan Mahallesi'ndeki çalıştığı fırında aynı silahla öldürmüştü.



