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GÜNCELLEME - Eski İngiliz askeri görevlisi İstanbul'da ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 13:37 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda sokakta bulunan erkek cesedinin eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'e ait olduğu belirlendi ÖLEN KİŞİNİN BİLGİLERİ VE DİĞER DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda sokakta bulunan erkek cesedinin eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'e ait olduğu belirlendi.

Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokak'ta, Kılıç Ali Paşa Camisi'ne sabah namazı için gelen vatandaşlar, sokakta hareketsiz yatan bir kişiyi gördü.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinden kimliğini belirlemeye yarayacak herhangi bir belge çıkmayan ceset, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerince yapılan araştırmada, söz konusu cesedin eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'e ait olduğu belirlendi.

Le Mesurier'in eşiyle kaldığı eve giden polis ekipleri, eşinin ifadesine başvurdu.

İlk ifadesinde kocasının uyku ilacı kullandığı ve olayın sabaha karşı kendisi uyurken gerçekleştiğini anlatan eşinin, eve yabancı bir kişinin girip çıkmadığını anlattığı öğrenildi.

Binanın güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, binaya yabancı kimsenin giriş çıkış yapmadığını da tespit etti.

Düşmeye bağlı ölüm şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, olayla ilgili çalışmasını çok yönlü sürdürüyor.

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James Gustaf Edward Le Mesurıer

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