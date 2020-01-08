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GÜNCELLEME - Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn: "Japonya'daki soruşturmada baskıya maruz kaldım"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 21:40 | Son Güncelleme

"Başıma gelenler, Nissan firmasında benden intikam almak isteyen bazı kişilerin Tokyo Başsavcısının destekleriyle yaptıklarının sonucudur" - "Benim Nissan ve Renault'ta haklarım var. Bu haklarıma saygı gösterilmedi. Yargı üzerinden haklarımı talep etmeye kararlıyım" YENİ DETAYLAR EKLENDİ

Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Carlos Ghosn, ev hapsinde tutulduğu Japonya'daki soruşturma sırasında baskıya maruz kaldığını öne sürdü.

Japonya'dan Lübnan'a kaçmasının ardından ilk kez konuşan Ghosn, başkent Beyrut'taki Gazeteciler Sendikası binasında eşi Carole Ghosn'la basın mensuplarının karşısına geçti.

Ghosn, Japonya başta olmak üzere onlarca ülkeden basın mensubunun hazır bulunduğu basın toplantısına, özel bir güvenlik şirketinin sağladığı yoğun önlemler altında geldi.

Lübnan asıllı Ghosn, toplantının başında Japonya'nın başkenti Tokyo'da hapis tutulduğu evden "nasıl kaçtığını" değil, "neden kaçtığını" açıklayacağını söyledi.

Ayrılmanın, hayatında verdiği en zor karar olduğunu belirten Ghosn, "Yasaların üstünde değilim. Siyasi baskılardan kaçtım." dedi.

Bu açıklamalarıyla, yaşananlar nedeniyle zedelenen itibarını düzeltmeyi amaçladığını söyleyen Ghosn, şahsına yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu ve tutuklama işlemi gerektirmediğini savundu.

Japonya'daki tutukluluk sürecinde adli makamların, yöneltilen ithamları kabul etmesi için baskı yaptığını ileri süren Ghosn, "Gazetelerde birtakım hikayeler yazılmış durumda. Ben Netflix ile herhangi bir anlaşma imzalamadım. Ayrıca bana yardım edenlere olan saygımdan ötürü Japonya'dan nasıl çıktığıma dair konuşmayacağım." ifadelerini kullandı.

Ghosn, "suçu kesinleşmeden suçlu gösterilmiş olması nedeniyle, kaçmaktan başka seçeneği olmadığını" iddia etti.

- "Nissan'daki bazı kişiler benden intikam almak istedi"

Ailesiyle tehdit edildiğini söyleyen Ghosn, şöyle devam etti:

"Ev hapsinde tutulduğum sürede ailemle, cam arkasından veya avukatım üzerinden iletişim kurabiliyordum. Her gün 8 saat süren soruşturmalara tabi tutuldum. Bana yönelik suçlamaları anlamış değilim. Bugün burada bir kurban olarak değil, davama ve insan hakları ölçütlerinin en küçüğünü dahi ihlal eden Japon hukukuna ışık tutmak için bulunuyorum. Tutukluluğum sırasında suçumu itiraf etmemem halinde ailemden intikam alacaklarını dahi söylediler."

Nissan yetkililerinin planları sonucu gözaltına alındığını ve kendisinin "adaletten değil, adaletsizlikten" kaçtığını savunan Ghosn, "Başıma gelenler, benden intikam almak isteyen Nissan firmasındaki bazı kişilerin Tokyo Başsavcısının destekleriyle yaptıklarının sonucudur." dedi.

Ghosn, Japonya'da penceresi olmayan tek hücreli odada 130 gün geçirdiğini aktararak, günde sadece yarım saat çıkma izni verildiğinden, gündüz ile geceyi ayırt edemediğini kaydetti.

- "17 yıl boyunca hizmet ettiğim bir ülkede rehin tutuldum"

Başına gelenlerin arkasında iki neden olduğunu iddia eden Ghosn, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birincisi, Nissan'ın performansı 2017 yılından itibaren düşmeye başladı. Ben de Mitsubishi ile anlaşma yaptım ve yüzde 44'üne sahip oldum. Nissan'a ise yeni bir müdür atandı. Nissan'dan, şirkete 20 milyar dolar kazandırdıktan sonra ayrıldım. Bu, firmada 17 yıl boyunca yönetim kurulu başkanı olarak başarılı olduğumun kanıtıdır. İkinci sebep ise Japonların Renault'un, şirketin yönetim kurulu başkanını seçme oylamasına katılmasını hukuksuzluk olarak görmeleri."

Ghosn, Japonya'da ölmek veya ülkeyi terk etmekten başka seçeneğe sahip olmadığını düşündüğünü dile getirerek, "17 yıl boyunca hizmet ettiğim bir ülkede rehin tutuldum. Meslek hayatımı da bu ülke ve şirkete (Nissan) adamıştım." diye konuştu.

İsrail'e 2008'de yaptığı ziyaret ve bazı Lübnanlı avukatların bu konuda kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğuna da değinen Ghosn, İsrail'e Lübnan vatandaşı olarak değil, Renault firmasının genel müdürü ve Fransa vatandaşı olarak gittiğine işaret etti.

İsrail'e yaptığı ziyaret nedeniyle Lübnanlılardan özür dileyen Ghosn, siyasi veya başka bir mevkiye gelme gibi bir planı olmadığını ve Lübnan'a hizmet edeceğini belirtti.

Lübnan'da bir grup avukat, İsrail ile yapılan bazı anlaşmalara imza attığı, "İsrail'i boykot etme" yönündeki Lübnan yasasını ihlal ederek çeşitli tarihlerde, bu ülkede düzenlenen ekonomik kongrelere katıldığı gerekçesiyle Carlos Ghosn hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

- Emeklilik haklarını savunmaya devam edecek

Emekliliğe ayrılma talebinde bulunduğuna dikkati çeken Ghosn, yıllarca çalışmış bir insan olarak haklarını savunmaya devam edeceğini ve sunduğu hizmetlerin karşılığı olarak emekli maaşını hak ettiğini dile getirdi.

Ghosn, haklarından hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğini ifade ederek, "Benim Nissan ve Renault'ta haklarım var. Bu haklarıma saygı gösterilmedi. Yargı üzerinden haklarımı talep etmeye kararlıyım." dedi.

- Ghosn yarın ifade verecek

Eski CEO Carlos Ghosn'ın, Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (Interpol) çıkardığı kırmızı bülten için yarın başkent Beyrut'ta Lübnan Temyiz Mahkemesi Başsavcısı Gassan Uveydat'ın makamında ifade vermesi bekleniyor.

Ülkenin kendisine yönelik misafirperver tutumuna saygı duyduğunu ifade eden Ghosn, Lübnan makamlarını olumsuz etkileyecek hiçbir şey yapmayacağını vurguladı.

Eski CEO, yakalandığı Kasım 2018'den bu yana Nissan şirketinin günlük 40 milyon dolar kaybettiğini iddia etti.

- Ghosn'un Lübnan'a kaçması

Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Ghosn, yıllık kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle, "mali usulsüzlük" ve "görevini kötüye kullanma" suçlamalarıyla 19 Kasım 2018'de Japonya'da gözaltına alınmıştı.

Bir süre gözaltında kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakılan Ghosn, adli kontrol altında tutulduğu Japonya'dan 31 Aralık'ta özel uçakla, İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçmıştı.

Lübnan asıllı iş adamının, evine konser vermeye gelen müzik grubunun ses sistemlerinin taşındığı büyük kutu içinde ülkeden kaçtığı iddia edilmişti.

Interpol, 2 Ocak'ta Japon hükümetinin talebi üzerine, şartlı serbestlik koşullarını ihlal eden Ghosn hakkında kırmızı bülten çıkarmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Carlos Ghosn Lübnan

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