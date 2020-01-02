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  4. GÜNCELLEME - Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçtığı iddiası

GÜNCELLEME - Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçtığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 15:39 | Son Güncelleme

Soruşturma kapsamında özel bir hava yolu şirketinde görevli 4 pilotun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı - Olayla ilgili 29-30 Aralık'ta, Atatürk Havalimanı merkezli icra edilen iki ayrı uçuş inceleniyor İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMASI VE DİĞER DETAYLAR EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Yönetim Kurulu Başkanı Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, "kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği" gerekçesiyle ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ghosn'un, "görevini kötüye kullanma" suçlamasıyla ev hapsinde tutulduğu Japonya'nın Osaka kentinden yasa dışı yollarla Atatürk Havalimanı'na gelerek buradan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a kaçtığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Japonya'dan yasa dışı yollarla Atatürk Havalimanı'na eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn'un Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçmasına imkan

sağlamak iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, özel bir hava yolu şirketinde görevli pilotlar N.P, Ö.B.B, S.K, B.K.S, şirket yöneticisi O.K ve yer hizmetleri şirketinde çalışan F.K, ile İ.M.H. Cumhuriyet Savcılığı talimatlarıyla İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince gözaltına alınmıştır."

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

- İki uçuş inceleniyor

Soruşturma kapsamında 29-30 Aralık'ta, Japonya'nın Osaka kentinden Atatürk Havalimanı'na, buradan da Lübnan'ın başkenti Beyrut'a özel jetlerle icra edilen iki uçuş inceleniyor.

Bu uçuşlardan, Osaka'dan hareket eden uzun menzilli iş jeti, Rusya hava sahası üzerinden Atatürk Havalimanı'na 29 Aralık Pazar günü saat 05.15'te indi. Atatürk Havalimanı'ndan Beyrut'a da "Bombardier Challenger 300" tipi iş jeti 30 Aralık Pazartesi günü saat 06.00'da havalandı.

- Ghosn kimdir?

Carlos Ghosn, 1999'da Renault ile sermaye ortaklığı çerçevesinde Japon otomobil şirketinin devrini yönetmek için operasyon direktörü sıfatıyla Nissan'a geçmiş, 2001'de ise hisse sahipleriyle yapılan toplantıda Nissan'ın Üst Yöneticiliğine getirilmişti.

Nissan Motor Yönetim Kurulu, gelirini düşük gösterme suçlamasıyla tutuklanan Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığının Başkanı Carlos Ghosn'un görevine 22 Kasım 2018'de son vermişti.

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Carlos Ghosn nissan

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