GÜNCELLEME - Eskişehir merkezli fuhuş operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda Eskişehir, İzmir ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

İzmir ve Muğla'da, fuhşa aracılık ettikleri ileri sürülen internet sitesi yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 11 zanlı gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilere ait banka kartları, cep telefonu, bilgisayar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Eskişehir'e getirilen zanlılardan 5'i, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer 6 şüpheli ise emniyette ifadeleri alındıktan sonra salıverildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



