GÜNCELLEME - Eskişehir'de bıçaklı kavga: 1 ölü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda Murat Alaağaç (36) ile Y.T, O.A, E.B. ve I.K. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada O.A, Murat Alaağaç'ı bıçaklayarak ağar yaraladı.
Alaağaç, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinden kaçan Y.T, O.A, E.B. ve I.K, Asayiş Şubesi ekipleri tarafından saklandıkları evde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.T. ile O.A. tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise serbest bırakıldı.
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