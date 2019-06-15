HABER

GÜNCELLEME - Eskişehir'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 20:26 | Son Güncelleme

Olaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Eskişehir'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Büyükdere Mahallesi Serpil Sokağı'nda Murat İlkay Özcan'ın (26) öldürülmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubelerine bağlı ekiplerin kentte düzenlediği eş zamanlı operasyonda yakalanan zanlılar, Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, "ateşli silahla kasten öldürme, genel güvenliği tehlikeye düşürme, darp, Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet, memura mukavemet, hakaret ve mala zarar verme" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

Bu kişilerden Ahmet Mete D. (21), İsa A. (21), Ömer A. (19), Kürşat Ö. (19) ve Gökhan U. (24) çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Büşra E. (20) ise savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Eskişehir'de 13 Haziran akşamı 34 AL 6029 plakalı otomobilde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan sürücü Murat İlkay Özcan, tedavi altına alındığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

PARTNERFiyatı dudak uçuklatıyor! İşte o polislerin yeni aracıFiyatı dudak uçuklatıyor! İşte o polislerin yeni aracı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bağcılar Belediyesi'ni ziyaret ettiCumhurbaşkanı Erdoğan Bağcılar Belediyesi'ni ziyaret etti
Babalarımız için en güzel resimli, uzun veya kısa mesajlar Babalarımız için en güzel resimli, uzun veya kısa mesajlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet Eskişehir silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İstanbul'da kim önde? ORC son anket çalışmasını yayımladı

İstanbul'da kim önde? ORC son anket çalışmasını yayımladı

Dışişleri'nden Doğu Akdeniz ve Kıbrıs tepkisi: Reddediyoruz!

Dışişleri'nden Doğu Akdeniz ve Kıbrıs tepkisi: Reddediyoruz!

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

İBB’den sosyal medyadaki fotoğrafa ilişkin açıklama

İBB’den sosyal medyadaki fotoğrafa ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Babalar Günü mesajları 2019: Babalarımız için en güzel resimli, uzun veya kısa mesajlar

Babalarımız için en güzel resimli, uzun veya kısa mesajlar

Piknik yaparken yıldırım çarptı, ağır yaralandı!

Pikniğe gitti, kabusu yaşadı!

YKS sırasında kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti

Günün en acı haberi! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Darıca'daki sel felaketinde 1 kişi hayatını kaybetti

Darıca'daki sel felaketinden acı haber geldi!

İş insanı Cem Kınay, Kapadokya'da geçirdiği kaza sonucu yaralandı!

Ünlü turizmci kaza geçirdi! Motosikletiyle gezinti yapıyordu

HDP'li belediyelerde işçilere baskı iddiası

HDP'li belediyelerde işçilere baskı iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.