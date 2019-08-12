GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen zanlı tutukladı.

İstiklal Mahallesi'nden geçen Porsuk Çayı kenarında İlhan Gök (18), üvey kardeşi Ümit Erdoğan ile B.A. (17) ve Erdem A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya üzerine Gök bıçakla göğsünden, Erdoğan kolundan yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gök müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Erdoğan'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı B.A. ile Erdem A'yı saklandıkları evde yakaladı.

Gözaltına alınan iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan B.A. tutuklanırken, Erdem A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

