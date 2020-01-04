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  4. GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinsel taciz ve gasp iddiası

GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinsel taciz ve gasp iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 18:24 | Son Güncelleme

Sosyal medya üzerinden tanıştığı kadının parasını ve cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinsel taciz ve gasp iddiası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de sosyal medya üzerinden tanıştığı kadının cep telefonunu ve parasını gasbettiği öne sürülen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yaklaşık 15 gün önce Sakarya Caddesi'ndeki iş merkezinde sosyal medya üzerinden tanıştığı, yüklü miktarda para vereceği vaadiyle buluşma yerine çağırdığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu, parasını ve cep telefonunu gasbettiği iddia edilen zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, verilen eşkal doğrultusunda şüphelinin Ramazan D. (26) olduğunu belirledi.

Polis, zanlıyı kent merkezinde saklandığı evden çıkarken yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
adliye Eskişehir gasp taciz

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