GÜNCELLEME - Eskişehir'de dolandırıcılık operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Çok sayıda dolandırıcılık ve hırsızlık suçundan aranan ve Eskişehir'de polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
Kentte dolandırıcılık olayları ile ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendisini asker ve doktor olarak tanıtıp çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen şüpheli Şükrü M.D'yi (49) kent merkezindeki bir eve düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
İstanbul Bakırköy adliyesinden hırsızlık, Antalya, Balıkesir ve İzmir'de de çok sayıda dolandırıcılık suçundan hakkında arama kararı bulunan zanlı, Eskişehir emniyetindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli Şükrü M.D, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Arda Turan'a bir şok da eski şoföründen
MHP'den Meral Akşener ve Cihan Paçacı için sert açıklamalar
Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir
Soyuz roketinin kalkışında kaza!
E-5'te kamyon dehşeti! Araçlar birbirine girdi! Trafik felç
Korkunç! Koltuk altından üçüncü memesi çıktı!
CHP'de sürpriz gelişme! Yalova İl Başkanı Bahar Doğan istifa etti
Hastalığını duyunca apar topar mahkeme salonunu boşalttılar!
Instagram kullanıcıları için kritik uyarı: Bugün bu ayarı mutlaka değiştirin!
Bilim insanları açıkladı! Spermi olmayan erkeklerde...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kur artışı nedeniyle kısıntı iddialarına yanıt
Amazon İstanbul'da çalışacak yazılım mühendisi arıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum