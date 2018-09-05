GÜNCELLEME - Eskişehir'de FETÖ/PDY operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, "ev ve sohbet ablası" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Turgutlu Sulh Ceza Hakimliğince hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan Mukadder A, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde düzenlenen operasyonda yakalandı.

FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasında "ev ve sohbet ablası" olduğu değerlendirilen zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından adliye sevk edildi.

Şüpheli Mukadder A, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

