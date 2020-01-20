GÜNCELLEME - Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki masaj salonlarına eş zamanlı operasyon düzenledi.
Polis, fuhşa aracılık ettikleri öne sürülen N.Y, G.S, T.A, S.T, O.T, P.U, Y.U. ile İ.S'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 2'si savcılıktan, diğerleri ise nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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