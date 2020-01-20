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  4. GÜNCELLEME - Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

GÜNCELLEME - Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 16:59 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere salıverildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki masaj salonlarına eş zamanlı operasyon düzenledi.

Polis, fuhşa aracılık ettikleri öne sürülen N.Y, G.S, T.A, S.T, O.T, P.U, Y.U. ile İ.S'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 2'si savcılıktan, diğerleri ise nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir fuhuş operasyon

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